        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle sahildeki bazı karavanlar devrildi, caddelerde su birikintileri oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 09:45 Güncelleme: 09.10.2025 - 09:45
        Hatay'ın Samandağ ilçesinde etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle sahildeki bazı karavanlar devrildi, caddelerde su birikintileri oluştu.

        İlçede gece saatlerinde başlayan sağanak, sabah etkisini artırdı.

        Yağış sırasında su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.

        Sağanakla başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle Çevlik Sahili'ndeki bazı iş yerlerinin camları kırıldı, ﻿karavanlar devrildi.

        Belediye ekipleri, sağanak ve rüzgardan etkilenen yerlerde temizlik çalışması başlattı.

