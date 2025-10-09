Hatay'da 2 motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Hatay'ın Erzin ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilemeyen motosikletler, İsali Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 3 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.