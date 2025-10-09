Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da 2 motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Hatay'ın Erzin ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 12:05 Güncelleme: 09.10.2025 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da 2 motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın Erzin ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilemeyen motosikletler, İsali Mahallesi'nde çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 3 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Dünyadan Gazze'de ateşkes anlaşmasına tebrik
        Dünyadan Gazze'de ateşkes anlaşmasına tebrik
        Bakan Bolat: 100 adet Togg Almanya'ya ihraç edildi
        Bakan Bolat: 100 adet Togg Almanya'ya ihraç edildi
        Sevgilisi av tüfeğiyle öldürmüştü... İşte caniye istenen ceza!
        Sevgilisi av tüfeğiyle öldürmüştü... İşte caniye istenen ceza!
        Erzurum'da 200 milyon yıllık keşif!
        Erzurum'da 200 milyon yıllık keşif!
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        Scooterlı katil! 3 yıl önce zıpkınla yaraladığı ağabeyini öldürdü!
        Scooterlı katil! 3 yıl önce zıpkınla yaraladığı ağabeyini öldürdü!
        Zemine İngiliz müdahalesi!
        Zemine İngiliz müdahalesi!
        Genç kadın balkondan düştü! Görgü tanığı: Merdivende kan vardı!
        Genç kadın balkondan düştü! Görgü tanığı: Merdivende kan vardı!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Güne enerjik başlamanın sırları!
        Güne enerjik başlamanın sırları!
        Düğün değil savaş sanki... 1361 mermi sıkmışlar!
        Düğün değil savaş sanki... 1361 mermi sıkmışlar!
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Cezaevinden çıkmıştı, suçüstü yakalandı
        Cezaevinden çıkmıştı, suçüstü yakalandı

        Benzer Haberler

        Hatay'da Asi Nehri'ni yeniden su sümbülleri kapladı
        Hatay'da Asi Nehri'ni yeniden su sümbülleri kapladı
        Yeşilay karavan etkinlikleriyle afetzede çocukları bağımlılıklara karşı bil...
        Yeşilay karavan etkinlikleriyle afetzede çocukları bağımlılıklara karşı bil...
        Dörtyol Kaymakamı Mehmet Keklik TEKNOFEST'e katılan öğrencilerle buluştu
        Dörtyol Kaymakamı Mehmet Keklik TEKNOFEST'e katılan öğrencilerle buluştu
        Hatay'da sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu
        Hatay'da sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu
        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
        Hatay'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi
        Hatay'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi