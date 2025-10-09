Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay merkezli 5 ilde siber suçlara yönelik operasyonda 11 kişi tutuklandı

        Hatay merkezli 5 ilde, siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan 16 şüpheliden 11'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 21:46 Güncelleme: 09.10.2025 - 21:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay merkezli 5 ilde siber suçlara yönelik operasyonda 11 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay merkezli 5 ilde, siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan 16 şüpheliden 11'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, siber suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması", "yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması" suçları kapsamında Hatay, Muğla, Ordu, Mersin ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda, örgüt elebaşının da aralarında bulunduğu 16 zanlı gözaltına alındı.

        Adreslerde, 19 cep telefonu, 21 SIM kart, 2 dizüstü bilgisayar ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

        Ayrıca şüphelilerin 4 aylık süreçte banka hesaplarında 1 milyar 72 milyon 722 bin 522 lira işlem hacmi olduğu, ayrıca bu para hareketlerinden komisyon olarak 2 milyon 735 bin 258 lira gelir elde ettikleri saptandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 zanlıdan 11'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla ve 1'i savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Hiçbir Filistinli silahsızlanmayı kabul etmez"
        "Hiçbir Filistinli silahsızlanmayı kabul etmez"
        Trump: Esirler pazartesi ya da salı serbest kalacak
        Trump: Esirler pazartesi ya da salı serbest kalacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        9 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        9 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Abraham'dan son 6 yılın en iyi başlangıcı!
        Abraham'dan son 6 yılın en iyi başlangıcı!
        Google: Önemli miktarda veri sızdırıldı
        Google: Önemli miktarda veri sızdırıldı
        Baturalp'in kahreden ölümü! Okulda oyun oynarken fenalaştı!
        Baturalp'in kahreden ölümü! Okulda oyun oynarken fenalaştı!
        Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı?
        Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı?
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum

        Benzer Haberler

        Hatay'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
        Hatay'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
        Hatay'da 8 kaçak göçmen yakalandı; 3 organizatör tutuklandı
        Hatay'da 8 kaçak göçmen yakalandı; 3 organizatör tutuklandı
        Hatayspor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulu çoğunluk sağlanamayınca ertele...
        Hatayspor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulu çoğunluk sağlanamayınca ertele...
        Hatay'da fırtına; 2 binanın çatısı uçtu, araçlar zarar gördü
        Hatay'da fırtına; 2 binanın çatısı uçtu, araçlar zarar gördü
        Lise öğrencisi, bisikletiyle yağmur suyu dolu çukura düştü
        Lise öğrencisi, bisikletiyle yağmur suyu dolu çukura düştü
        Hatay'da CHP ilçe kongresinde partililer kavga etti
        Hatay'da CHP ilçe kongresinde partililer kavga etti