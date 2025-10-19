Habertürk
Habertürk
        Hatay'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Hatay'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2025 - 10:52 Güncelleme: 19.10.2025 - 10:52
        Hatay'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Çaylı Mahallesi'nde B.Ş. idaresindeki 06 BJ 8299 plakalı otomobil ile F.Ç.'nin kullandığı 34 DET 091 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada araçlardaki B.Ş, H.G, E.Ç, L.K. ve M.O.K. yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

