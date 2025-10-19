Hatay'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Çaylı Mahallesi'nde B.Ş. idaresindeki 06 BJ 8299 plakalı otomobil ile F.Ç.'nin kullandığı 34 DET 091 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada araçlardaki B.Ş, H.G, E.Ç, L.K. ve M.O.K. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
