        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 23:36 Güncelleme: 21.10.2025 - 23:36
        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        İl Emniyet Müdürlüğü ve İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde imalatı, ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

        Yapılan denetimde O.C.Ç ve M.K'nin yapılan üst aramasında bir miktar esrar ele geçirilmesi üzerine polis soruşturmayı genişletti.

        Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, uyuşturucuyu temin ettikleri öne sürülen İ.G ve H.S.A gözaltına alındı.

        İ.G'nin ikametinde yapılan aramada 282 gram esrar, 39.5 adet sentetik ecza, 28,30 gram sentetik uyuşturucu, 1 kenevir ve 1 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Şüphelilerden O.C.Ç ve M.K, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma" suçundan emniyette işlem yapılarak serbest bırakıldı, İ.G ve H.S.A ise sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

