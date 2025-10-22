Hatay'da afetzede sanatçılar "atölye günleri" etkinliğinde el sanatlarını tanıtıyor

Hatay'da depremzede sanatçılar, Büyükşehir Belediyesince başlatılan "atölye günleri" etkinliğinde el sanatlarına ilgi duyanlara eğitim veriyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen afetzede sanatçıların desteklenmesi amacıyla Hatay Valiliği ile AFAD koordinasyonunda 20 Aralık 2024'te Çekmece Mahallesi'nde açılan Kültür ve Sanat Çarşısı'nda "atölye günleri" düzenleniyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesince başlatılan etkinliğe katılanlar, el sanatları ustalarından eğitim görüyor.

Atölyede ebru, mozaik magnet, rölyef, ipek dokuma, kil uygulaması, ahşap baskı ve oymacılığı, sepet örücülüğü, takı, kilim dokuma ile hat sanatı gibi alanlarda çalışma yapılıyor.

Günde 2 farklı el sanatları etkinliğinin yapıldığı atölyeye "Büyükşehir Belediyesi 153 Beyaz Masa" aracılığıyla kayıt yaptıranlar, hem ilgi duydukları alanda becerilerini geliştiriyor hem de çarşıyı geziyor.

- "Her sanatçımız, kendi sanatını tanıtıyor"

İpek dokuma sanatçısı Yasemin Büyükaşık, AA muhabirine çarşının adının hakkını veren güzelliğe sahip olduğunu söyledi.

Çarşıda farklı alanlardaki sanatçıların atölyelerinin yer aldığını dile getiren Büyükaşık, "Hatay'a gelenlerin, kentin kültürüne ait el sanatı eserlerini görebildikleri bir çarşı burası. Atölye çalışmalarımız güzel ilerliyor. Her sanatçımız, kendi sanatını tanıtıyor." dedi.

Büyükaşık, atölyelerin ay sonuna kadar süreceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Katılımcılara ürünler ve tarihleriyle ilgili bilgiler verdik, nasıl ve hangi yöntemlerle yapıldığını aktararak tecrübe etmelerini sağladık. El sanatımızı tanıtmak, insanların bu anlamda bir şeyler öğrenmelerini sağlamak çok güzel. Merak salanlar, çalışmalar bittikten sonra ayrıntılı öğrenmek isteyenler ve hatta malzeme konusunda yardımcı olunmasını isteyenler de oldu."

Yöresel kıyafetli bez bebek tasarlayan Seval Gücel de geleneksel el sanatlarını "atölye günleri" sayesinde meraklılarıyla buluşturduklarını anlattı.