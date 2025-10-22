Hatay'da 4 firari hükümlü ile 1 şüpheli yakalandı

Adreslerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan Y.İ, İ.Ş, H.B. ve S.O. yakalandı.

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 4 firari hükümlü ve ruhsatsız tabanca taşıyan 1 şüpheli yakalandı.

