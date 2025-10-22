Habertürk
        Hatay'da 4 firari hükümlü ile 1 şüpheli yakalandı

        Hatay'da 4 firari hükümlü ile 1 şüpheli yakalandı

        Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 4 firari hükümlü ve ruhsatsız tabanca taşıyan 1 şüpheli yakalandı.

        Giriş: 22.10.2025 - 09:45 Güncelleme: 22.10.2025 - 09:45
        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya, Dörtyol, Erzin ve İskenderun ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan Y.İ, İ.Ş, H.B. ve S.O. yakalandı.

        Şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde ruhsatsız tabanca bulan ekipler, sürücü M.K'yi gözaltına aldı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi, M.K'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

