        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Güreşçi kuzenlerin "yarım kalan" şampiyonluk hayalleri

        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'da 17 yaşındaki kuzenler Yasin ve Mehmet İlmi, depremler nedeniyle yarım kalan şampiyonluk hedeflerini Şalvar Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda gerçekleştirebilmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 11:09 Güncelleme: 23.10.2025 - 11:09
        Güreşçi kuzenlerin "yarım kalan" şampiyonluk hayalleri
        İskenderun ilçesinde yaşayan lise öğrencileri Yasin ve Mehmet İlmi, yaklaşık 4 yıl önce ata sporu güreşe merak sardı.

        Vinç operatörlüğü yapan Fatih İlmi, oğlu Yasin ve yeğeni Mehmet'e güreşte kendilerini geliştirebilmesi için destek olmaya karar verdi.

        Oğluna ve yeğenine fırsat buldukça kısıtlı imkanlarla da olsa antrenman yaptıran İlmi, Yasin ve Mehmet'i şampiyonalara hazırladı.

        İki kuzen, 6 Şubat 2022'de Kahramanmaraş'ta düzenlenen Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası'na katıldı. Şampiyonada Yasin 30 kiloda dünya ikinciliği, Mehmet ise 35 kiloda dördüncülük elde etti.

        Şampiyonluk hedefiyle antrenmanlarını sürdüren Yasin ve Mehmet, 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle çalışmalarına ara verdi.

        Bu süreçte Yasin ve Mehmet, kendilerine örnek aldıkları dedeleri Mehmet İlmi'yi de kaybetti.

        İki kuzen depremler nedeniyle yarım kalan hayallerini 25 Ekim'de Kahramanmaraş'ta düzenlenecek Şalvar Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda gerçekleştirmek istiyor.

        - "İyi bir yere gelmek istiyoruz"

        Yasin İlmi, AA muhabirine, dedesinden görerek başladığı güreşte en iyi yerlere gelebilmek için çabaladığını söyledi.

        Babasının antrenörlüğünde kuzeniyle hedeflerine ulaşabilmek için hemen her gün çalıştıklarını anlatan Yasin, "Antrenman öncesinde dedemin mezarına gidip dua ediyoruz. Onun duasını aldıktan sonra antrenmanımıza başlıyoruz. 2023 yılındaki Dünya Şampiyonası'na hazırlanmıştık, maça gideceğimiz günün sabahı deprem oldu." diye konuştu.

        Yasin, 45 kiloda mücadele edeceği Kahramanmaraş'taki Şalvar Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda yarım kalan hayallerini gerçekleştireceğini belirtti.

        Mehmet İlmi de 25 Ekim'deki şampiyonada 55 kiloda mindere çıkacağını ifade etti.

        Şampiyonaya kısıtlı imkanlarına rağmen en iyi şekilde hazırlandıklarını anlatan Mehmet, kazanacakları başarıyı dedelerine armağan edeceklerini dile getirdi.

        Vinç operatörü Fatih İlmi ise oğlu ve yeğeninin ata sporunu severek sürdürdüğünü dile getirdi.

        Çocukların başarılı olabilmesi için fırsat bulduğu her an antrenman yaptırdığını anlatan İlmi, "Dünya Şampiyonası'nda derece alıp iyi bir yere gelmek istiyoruz. Avrupa'yı hedefliyoruz, inşallah bunu da başaracağız. Onlara güveniyorum, Allah'ın izniyle en iyi sonucu alacağız." diye konuştu.

