        Hatay Haberleri

        Hatay'da 89 kilo 200 gram esrar ile 1876 kök Hint keneviri ele geçirildi

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 89 kilo 200 gram esrar ve 1876 kök Hint keneviri ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 17:49 Güncelleme: 23.10.2025 - 17:49
        Hatay'da 89 kilo 200 gram esrar ile 1876 kök Hint keneviri ele geçirildi
        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 89 kilo 200 gram esrar ve 1876 kök Hint keneviri ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükdalyan Mahallesi'ndeki bir eve uyuşturucu operasyonu düzenledi.

        Ev ve bahçedeki aramada, 89 kilo 200 gram esrar, 1876 kök Hint keneviri ile ruhsatsız 2 tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi.

        Şüpheli M.A, U.A. ve İ.A. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

