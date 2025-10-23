Hatay'da 89 kilo 200 gram esrar ile 1876 kök Hint keneviri ele geçirildi
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 89 kilo 200 gram esrar ve 1876 kök Hint keneviri ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükdalyan Mahallesi'ndeki bir eve uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Ev ve bahçedeki aramada, 89 kilo 200 gram esrar, 1876 kök Hint keneviri ile ruhsatsız 2 tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi.
Şüpheli M.A, U.A. ve İ.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
