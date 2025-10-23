Hatay'da dezenformasyonla mücadele çalıştayı kapsamında sinema etkinliği düzenlendi

Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğünce "Pedagojik Yaklaşımlarla Dezenformasyonla Mücadele ve Dijital Medyanın Etkileri Çalıştayı" kapsamında "Minik Kalpler Çocuk Sineması" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 19:00 Güncelleme: 23.10.2025 - 19:00
        Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ), Mersin Üniversitesi (MEÜ) ve Çukurova Üniversitesi işbirliğinde bir otelde düzenlenen etkinlikte, çocuklara yönelik sinema gösterimi yapıldı.

        Etkinlik kapsamında üniversite öğrencileri, çocukların yüzünü boyadı, mısır ve meyve suyu ikram etti.

        TRT Genel Müdür Müşaviri ve Çocuk Medyası Uzmanı Bora Durmuşoğlu, gazetecilere, çalıştay sayesinde çocukların dijital dünyada karşılaştıkları sorunlara çözüm önerileri bulmaya çalıştıklarını söyledi.

        Çalıştay öncesi anlamlı etkinliğe imza attıklarını belirten Durmuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bu seferki konuklar arasında birbirinden sevimli çocuklar vardı. Sinema filmiyle mutlu oldular hem de İletişim Başkanlığının onlar için hazırladığı hediyelerle mutluluklarına mutluluk kattılar. İnşallah güzelliklere vesile olur. Çalıştayın sonuçları da kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşılacak. Hem iletişim fakültesi öğrencilerine hem de çocuk gelişimi ve çocuk medyasıyla ilgilenen insanlara faydalı olacağı kanaatindeyim."

        Durmuşoğlu, çocuk medyası alanındaki tecrübeleriyle çalıştaya katkı sağlamaya çalışacağını kaydetti.

        Çukurova Üniversitesi İletişim Bilimleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Aslı Sezgin Büyükalaca da çalıştay kapsamında çocuklarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Onlar için son derece önemli ve farklılık yaratan bir etkinlik oldu. Çocuklar son derece mutlu görünüyorlar ve sevinçliler." dedi.

        Büyükalaca, üniversiteli öğrencilerinin de çocuklarla bir araya geldikleri için hem mutlu olduklarını hem de deneyim kazandıklarını söyledi.

        Çukurova Üniversitesi İletişim Bilimleri 4. sınıf öğrencisi Mihriban Dursun da depremzede çocuklarla bir araya geldikleri için çok mutlu olduklarını ifade etti.

        Etkinliğe, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Yalınız, akademisyenler, 45 üniversite öğrencisi, çocuklar ve aileleri katıldı.

