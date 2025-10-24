Yeşilay Hatay Şubesinden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yıldırım'a ziyaret

Kuyubaşıoğlu, ziyarette, bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalarla ilgili Yıldırım'a bilgi verdi.

Yeşilay Hatay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Süleyman Yıldırım'ı ziyaret etti.

