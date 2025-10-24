Habertürk
Habertürk
        Hatay Haberleri

        Yeşilay Hatay Şubesinden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yıldırım'a ziyaret

        Yeşilay Hatay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Süleyman Yıldırım'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 17:51 Güncelleme: 24.10.2025 - 17:54
        Yeşilay Hatay Şubesinden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yıldırım'a ziyaret
        Yeşilay Hatay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Süleyman Yıldırım'ı ziyaret etti.

        Kuyubaşıoğlu, ziyarette, bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalarla ilgili Yıldırım'a bilgi verdi.

        Yıldırım da Yeşilay Hatay Şubesine çalışmalarında başarılar diledi.

