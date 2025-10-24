Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Lise öğrencilerinden Akdeniz meyve sineğiyle mücadele için pet şişeli tuzak

        Hatay'ın Samandağ ilçesindeki bir lisenin öğrencileri, Akdeniz meyve sineğiyle ilaçsız mücadele için pet şişelerle tuzak tasarladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 18:06 Güncelleme: 24.10.2025 - 18:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lise öğrencilerinden Akdeniz meyve sineğiyle mücadele için pet şişeli tuzak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın Samandağ ilçesindeki bir lisenin öğrencileri, Akdeniz meyve sineğiyle ilaçsız mücadele için pet şişelerle tuzak tasarladı.

        Samandağ Atatürk Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, "Meyve Koruma Projesi" kapsamında, Akdeniz meyve sineğiyle mücadelede doğal bir yol bulmaya çalıştı.

        Bu kapsamda öğrenciler, pet şişe, yapıştırıcı, maya, şeker, gazlı içecek ve su kullanarak tuzak hazırladı.

        Felsefe öğretmeni Zihni Berrak, yaptığı açıklamada, doğal, kolay ulaşılabilir ve çevre dostu malzemeleri kullanarak hazırladıkları tuzaklarla meyvelerin kimyasal ilaçlara maruz kalmadan zararlıdan korunabildiğini söyledi.

        Projeyle hem çevre bilincinin artmasını hem de tarımda doğa dostu yöntemlerin yaygınlaşmasını hedeflediklerini belirten Berrak, "Bu projeyi tüm çiftçilerimizle paylaşmak istiyoruz. Akdeniz meyve sineğini doğal yöntemle yok ederken kullanılmış şişeleri tekrar kullanarak çevre temizliğine katkı sağlıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi
        RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        F.Bahçe'nin galibiyeti Alman basınında!
        F.Bahçe'nin galibiyeti Alman basınında!
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Louvre soyguncularından etkilendi
        ABD: Gazze'de ateşkes tek seçenek
        ABD: Gazze'de ateşkes tek seçenek
        "Tedesco tam puan aldı!"
        "Tedesco tam puan aldı!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        DNA testiyle kaderi değişti! Zeytin'den sevindiren haber
        DNA testiyle kaderi değişti! Zeytin'den sevindiren haber
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim

        Benzer Haberler

        Yeşilay Hatay Şubesinden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yıldırım'a ziya...
        Yeşilay Hatay Şubesinden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yıldırım'a ziya...
        Hatay'da kamyonun çarptığı kişi yaralandı
        Hatay'da kamyonun çarptığı kişi yaralandı
        Hatay'da "Pedagojik Yaklaşımlarla Dezenformasyonla Mücadele Çalıştayı" yapı...
        Hatay'da "Pedagojik Yaklaşımlarla Dezenformasyonla Mücadele Çalıştayı" yapı...
        Depremin vurduğu Hatay'ın alt ve üstyapısı yatırımlarla yenileniyor
        Depremin vurduğu Hatay'ın alt ve üstyapısı yatırımlarla yenileniyor
        Hatay'da 89 kilo 200 gram esrar ve bin 876 kök kenevir ele geçirildi; 3 tut...
        Hatay'da 89 kilo 200 gram esrar ve bin 876 kök kenevir ele geçirildi; 3 tut...
        Hatay'da 2 firari hükümlü evdeki gizli bölmede yakalandı
        Hatay'da 2 firari hükümlü evdeki gizli bölmede yakalandı