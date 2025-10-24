Lise öğrencilerinden Akdeniz meyve sineğiyle mücadele için pet şişeli tuzak

Projeyle hem çevre bilincinin artmasını hem de tarımda doğa dostu yöntemlerin yaygınlaşmasını hedeflediklerini belirten Berrak, "Bu projeyi tüm çiftçilerimizle paylaşmak istiyoruz. Akdeniz meyve sineğini doğal yöntemle yok ederken kullanılmış şişeleri tekrar kullanarak çevre temizliğine katkı sağlıyoruz." dedi.

Felsefe öğretmeni Zihni Berrak, yaptığı açıklamada, doğal, kolay ulaşılabilir ve çevre dostu malzemeleri kullanarak hazırladıkları tuzaklarla meyvelerin kimyasal ilaçlara maruz kalmadan zararlıdan korunabildiğini söyledi.

Bu kapsamda öğrenciler, pet şişe, yapıştırıcı, maya, şeker, gazlı içecek ve su kullanarak tuzak hazırladı.

Samandağ Atatürk Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, "Meyve Koruma Projesi" kapsamında, Akdeniz meyve sineğiyle mücadelede doğal bir yol bulmaya çalıştı.

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki bir lisenin öğrencileri, Akdeniz meyve sineğiyle ilaçsız mücadele için pet şişelerle tuzak tasarladı.

