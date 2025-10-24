Hatay'da hafriyat kamyonunun çarptığı yaya, hastanede hayatını kaybetti

Narlıca Mahallesi'nde dün, hafriyat kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralanan yaya Ahmet Ünsal (65), tedavi gördüğü Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

