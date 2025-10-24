Hatay'da hafriyat kamyonunun çarptığı yaya, hastanede hayatını kaybetti
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde hafriyat kamyonun çarpması sonucu yaralanan yaya, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde hafriyat kamyonun çarpması sonucu yaralanan yaya, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Narlıca Mahallesi'nde dün, hafriyat kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralanan yaya Ahmet Ünsal (65), tedavi gördüğü Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- Olay
Narlıca Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 AZK 346 plakalı hafriyat kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Ünsal'a (65) çarpmıştı. İtfaiye ekiplerince aracın altından çıkarılan Ünsal, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.