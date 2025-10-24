Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da hafriyat kamyonunun çarptığı yaya, hastanede hayatını kaybetti

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde hafriyat kamyonun çarpması sonucu yaralanan yaya, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 17:02 Güncelleme: 24.10.2025 - 17:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da hafriyat kamyonunun çarptığı yaya, hastanede hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde hafriyat kamyonun çarpması sonucu yaralanan yaya, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Narlıca Mahallesi'nde dün, hafriyat kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralanan yaya Ahmet Ünsal (65), tedavi gördüğü Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        - Olay

        Narlıca Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 AZK 346 plakalı hafriyat kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Ünsal'a (65) çarpmıştı. İtfaiye ekiplerince aracın altından çıkarılan Ünsal, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Selde kaybolmuştu... Kahreden haber geldi!
        Selde kaybolmuştu... Kahreden haber geldi!
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        Kahreden bilirkişi raporu... Hiç kusuru yokmuş!
        Kahreden bilirkişi raporu... Hiç kusuru yokmuş!
        Erhürman: Türkiye Ada'nın tamamının garantörüdür
        Erhürman: Türkiye Ada'nın tamamının garantörüdür
        E. Coli bakterisi taşıyan et ürünlerinin idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabileceği belirtildi
        E. Coli bakterisi taşıyan et ürünlerinin idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabileceği belirtildi
        12 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
        12 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit davasında 5 sanığa tahliye
        Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit davasında 5 sanığa tahliye
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Avrupa'da Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe Beko!
        Avrupa'da Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe Beko!
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Louvre soyguncularından etkilendi
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?

        Benzer Haberler

        Bariyere çarpan otomobilin 19 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti
        Bariyere çarpan otomobilin 19 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti
        Hatay'da dama çıkan inek, vinçle indirildi
        Hatay'da dama çıkan inek, vinçle indirildi
        Lise öğrencilerinden Akdeniz meyve sineğiyle mücadele için pet şişeli tuzak
        Lise öğrencilerinden Akdeniz meyve sineğiyle mücadele için pet şişeli tuzak
        Yeşilay Hatay Şubesinden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yıldırım'a ziya...
        Yeşilay Hatay Şubesinden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yıldırım'a ziya...
        Hatay'da kamyonun çarptığı kişi yaralandı
        Hatay'da kamyonun çarptığı kişi yaralandı
        Hatay'da "Pedagojik Yaklaşımlarla Dezenformasyonla Mücadele Çalıştayı" yapı...
        Hatay'da "Pedagojik Yaklaşımlarla Dezenformasyonla Mücadele Çalıştayı" yapı...