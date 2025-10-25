Hatay'da kazada yaralanan sürücü, hastanede hayatını kaybetti
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bariyerle çarpması sonucu yaralanan otomobilin sürücüsü, hastanede yaşamını yitirdi.
Antakya-Yayladağı kara yolunun Sofular Kavşağı'nda 23 Ekim'de bariyerlere çarpması sonucu ağır yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet Raşit Solmuş (19), tedavi gördüğü Defne Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Solmuş'un cenazesi, Kırıkhan Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
