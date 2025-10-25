Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da kadınlar ücretsiz kurslarla yemek ve temizlik malzemesi yapımını öğreniyor

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kadınlar ücretsiz kurslarla hem sosyalleşiyor hem de yemek ve temizlik malzemesi yapımını öğreniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 10:53 Güncelleme: 25.10.2025 - 10:53
        Hatay'da kadınlar ücretsiz kurslarla yemek ve temizlik malzemesi yapımını öğreniyor
        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kadınlar ücretsiz kurslarla hem sosyalleşiyor hem de yemek ve temizlik malzemesi yapımını öğreniyor.

        Kefş-i Kadim Seyri Kadim Derneğince ilçede kadınlara yönelik kurslar düzenleniyor.

        Kurslarda kadınlara yemeğin yanı sıra evlerinde kullanabilecekleri bazı temizlik malzemelerinin yapımı konusunda eğitimler veriliyor.

        Dernek kurucusu ve eğitmeni Sıddıka Zülkadiroğlu, AA muhabirine, atölyelerinde kadınlara hem yüz yüze ve çevrim içi eğitimler verdiklerini söyledi.

        Hayırseverlerin desteğiyle çalışmaları yürüttüklerini anlatan Zülkadiroğlu, kurslar sayesinde kadınların hem yemek ve temizlik yapımı konusunda bilgi sahibi olduğunu hem de sosyalleştiğini belirtti.

        Kadınlardan Kader Güner (30) de kurslar sayesinde hem boş vakitlerini en iyi şekilde değerlendirdiğini hem bir şeyler öğrendiğini ifade etti.

        Kurslara katılan 3 çocuk annesi 45 yaşındaki Ayşe Başoğlu ise dernek sayesinde sirkeden çikolataya kadar birçok şeyin yapımını öğrendiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

