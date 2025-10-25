Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hatay'da zeytin festivaline katıldı:

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bazıları gibi deprem turisti olarak buraya gelmedik. Biz hizmet etmeye geldik, her zaman da bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz çünkü Recep Tayyip Erdoğan milletin içinden gelen, eser ve hizmet siyasetini en iyi yapan liderdir." dedi.

Bakan Bak, 15 Temmuz Milli İrade Parkı'nda düzenlenen 9. Altınözü Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali'ne katıldı.

Burada konuşan Bak, festivale katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kendisinin de zeytin ve zeytinyağını çok sevdiğini, sofradan eksik etmediğini belirten Bak, bu festivale özellikle zeytinyağının inceliklerini öğrenmek için geldiklerini söyledi.

Osman Aşkın Bak, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin herkesi çok üzdüğünü, yaşanan süreçleri de hep beraber gördüklerini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde pek çok devletin düşünemeyeceği şekilde deprem bölgesinde büyük bir imar ve inşaat faaliyeti başlatıldığını ifade eden Bak, şöyle konuştu:

"Böyle bir şeyi başarmak ancak iradeyle, liderlikle, eserle, hizmetle ve milletiyle beraber hareket eden bir liderin vasfıyla olur. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve ekibine, emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten gittiğimiz her yerdeki toplantılarda söylüyorlar, anlatıyoruz, biz şu anda 250 bininci konutun anahtarını verdik, 300 bini, 350 bini verdik, bunları söylüyoruz. Bu zamana kadar 100 milyar doların üzerinde bir para harcandı buraya, bu bölge ayağa kaldırıldı, rakamlar ortada. Bazıları gibi deprem turisti olarak buraya gelmedik. Biz hizmet etmeye geldik, her zaman da bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz çünkü Recep Tayyip Erdoğan milletin içinden gelen, eser ve hizmet siyasetini en iyi yapan liderdir."

Bakan Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak da Hatay'da yurtlar, havuzlar, futbol sahaları, spor salonları yaptıklarını ve her yere dokunduklarını belirtti.

Hiçbir yeri ayırt etmeden bütün belediyelere destek olduklarını ve olmaya da devam ettiklerini vurgulayan Bak, "Bugün de Altınözü'nde Gençlik Merkezi'nin temel atıyoruz. Hizmet, çalışmak bizden, takdir milletimizden diyoruz. O yüzden durmak yok, yola devam." ifadesini kullandı.