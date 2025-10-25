Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hatay'da zeytin festivaline katıldı:

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bazıları gibi deprem turisti olarak buraya gelmedik. Biz hizmet etmeye geldik, her zaman da bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz çünkü Recep Tayyip Erdoğan milletin içinden gelen, eser ve hizmet siyasetini en iyi yapan liderdir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 15:25 Güncelleme: 25.10.2025 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hatay'da zeytin festivaline katıldı:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bazıları gibi deprem turisti olarak buraya gelmedik. Biz hizmet etmeye geldik, her zaman da bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz çünkü Recep Tayyip Erdoğan milletin içinden gelen, eser ve hizmet siyasetini en iyi yapan liderdir." dedi.

        Bakan Bak, 15 Temmuz Milli İrade Parkı'nda düzenlenen 9. Altınözü Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali'ne katıldı.

        Burada konuşan Bak, festivale katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Kendisinin de zeytin ve zeytinyağını çok sevdiğini, sofradan eksik etmediğini belirten Bak, bu festivale özellikle zeytinyağının inceliklerini öğrenmek için geldiklerini söyledi.

        Osman Aşkın Bak, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin herkesi çok üzdüğünü, yaşanan süreçleri de hep beraber gördüklerini hatırlattı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde pek çok devletin düşünemeyeceği şekilde deprem bölgesinde büyük bir imar ve inşaat faaliyeti başlatıldığını ifade eden Bak, şöyle konuştu:

        "Böyle bir şeyi başarmak ancak iradeyle, liderlikle, eserle, hizmetle ve milletiyle beraber hareket eden bir liderin vasfıyla olur. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve ekibine, emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten gittiğimiz her yerdeki toplantılarda söylüyorlar, anlatıyoruz, biz şu anda 250 bininci konutun anahtarını verdik, 300 bini, 350 bini verdik, bunları söylüyoruz. Bu zamana kadar 100 milyar doların üzerinde bir para harcandı buraya, bu bölge ayağa kaldırıldı, rakamlar ortada. Bazıları gibi deprem turisti olarak buraya gelmedik. Biz hizmet etmeye geldik, her zaman da bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz çünkü Recep Tayyip Erdoğan milletin içinden gelen, eser ve hizmet siyasetini en iyi yapan liderdir."

        Bakan Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak da Hatay'da yurtlar, havuzlar, futbol sahaları, spor salonları yaptıklarını ve her yere dokunduklarını belirtti.

        Hiçbir yeri ayırt etmeden bütün belediyelere destek olduklarını ve olmaya da devam ettiklerini vurgulayan Bak, "Bugün de Altınözü'nde Gençlik Merkezi'nin temel atıyoruz. Hizmet, çalışmak bizden, takdir milletimizden diyoruz. O yüzden durmak yok, yola devam." ifadesini kullandı.

        Terörsüz Türkiye ile daha çok hizmet edeceklerinin altını çizen Bak, ülkeye hizmet etmenin, eserler kazandırmanın kendilerinin görevi olduğunu aktardı.

        Bak, sporda da Hatay'da çok daha güzel işler olacağına inandıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Büyük stadyumun onarımına başladık, yapıyoruz. Salonlar, futbol sahaları, havuzlar yapıyoruz ve sadece 2 yıl içerisinde 4 yurdu bitirip öğrencilerimizi yerleştirdik. Bu işler kolay değil, bunların hepsinde Adem Yeşildal vekilimizin de söylediği gibi birlik, beraberlik, teşkilatla, milletvekillerinin, belediye başkanlarının uyumu var. Hep birlikte ayağa kalkan bir Hatay var."

        - Diğer konuşmacılar

        Vali Mustafa Masatlı da Altınözü'ndeki zeytinin önemine dikkati çekerek, bu değeri anlatmak ve korumak amacıyla ilçede Zeytincilik Araştırma Enstitüsü'nü hizmete aldıklarını söyledi.

        Bundan sonra burada yetişen zeytin ve zeytin ürünlerinin daha kaliteli ve marka şekilde tüm dünya piyasalarına sunulmasını amaçladıklarını belirten Masatlı, zeytin üretiminde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Masatlı, deprem sonrası kente yapılan yatırımları anlatarak, gelinen noktanın çok önemli olduğunu dile getirdi.

        AK Parti Hatay Milletvekilleri Adem Yeşildal, Kemal Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ile Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı da konuşmalarında festivalin hayırlı olmasını temenni etti.

        Konuşmaların ardından Bakan Bak ve beraberindekiler festival alanındaki stantları gezdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cansız bedeni bulunmuştu... Kahreden an kamerada!
        Cansız bedeni bulunmuştu... Kahreden an kamerada!
        Satış vaadiyle 3 kişiden 10 milyon TL aldı... O emlakçı tutuklandı!
        Satış vaadiyle 3 kişiden 10 milyon TL aldı... O emlakçı tutuklandı!
        Sektörden sosyal konut değerlendirmesi
        Sektörden sosyal konut değerlendirmesi
        Husumet motosiklet satışıyla başladı! Çatışma ve ölüm!
        Husumet motosiklet satışıyla başladı! Çatışma ve ölüm!
        Bisikletliler yine trafik kurbanı
        Bisikletliler yine trafik kurbanı
        Fenerbahçe'de kritik maddeler kabul edildi
        Fenerbahçe'de kritik maddeler kabul edildi
        150 sterline aldı, on binlerce sterline sattı!
        150 sterline aldı, on binlerce sterline sattı!
        Dikkat! "Polisiz, savcıyız" deyip karı koca çiftin 23 milyon TL'sini aldılar!
        Dikkat! "Polisiz, savcıyız" deyip karı koca çiftin 23 milyon TL'sini aldılar!
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        Birleşik Krallık'ta Parkinson teşhisi krizi
        Birleşik Krallık'ta Parkinson teşhisi krizi
        Erhürman: Türkiye Ada'nın tamamının garantörüdür
        Erhürman: Türkiye Ada'nın tamamının garantörüdür
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme

        Benzer Haberler

        Depremlerden etkilenen İskenderun sahilinde düzenleme ve yenileme projesi s...
        Depremlerden etkilenen İskenderun sahilinde düzenleme ve yenileme projesi s...
        Hatay'da 49 yıllık meslek hayatının ardından emekli olan imama veda
        Hatay'da 49 yıllık meslek hayatının ardından emekli olan imama veda
        Hatay'da 9. Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali başladı
        Hatay'da 9. Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali başladı
        "Elmacı Dede" Denizli'deki bahçesinden topladığı elmalarla depremzedelerin...
        "Elmacı Dede" Denizli'deki bahçesinden topladığı elmalarla depremzedelerin...
        Hatay'da kadınlar ücretsiz kurslarla yemek ve temizlik malzemesi yapımını ö...
        Hatay'da kadınlar ücretsiz kurslarla yemek ve temizlik malzemesi yapımını ö...
        Hatay'da kazada yaralanan sürücü, hastanede hayatını kaybetti
        Hatay'da kazada yaralanan sürücü, hastanede hayatını kaybetti