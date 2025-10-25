Hatay'da 9. Altınözü Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali sürüyor

Konserin sonunda Kaymakam Efecan Şahin ve Belediye Başkanı Rıfat Sarı tarafından sanatçılara plaket ve zeytinyağı hediye edildi.

Hatay'da 9. Altınözü Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali kapsamında müzik grubu Kolpa ve sanatçı Burçin Birben konser verdi.

