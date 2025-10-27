Hatay'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde park halindeki motosikletin çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Cüdeyde Mahallesi'nde bir kişi, apartmanın girişine bıraktığı motosikletinin çalındığını fark etti.
Kişinin ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde araştırma yaptı.
Binanın güvenlik kamerasının kaydını inceleyen ekipler, motosikleti çalan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kaydında, zanlının motosikleti iterek götürmesi yer aldı.
