        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde park halindeki motosikletin çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 10:44 Güncelleme: 27.10.2025 - 10:44
        Hatay'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde park halindeki motosikletin çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Cüdeyde Mahallesi'nde bir kişi, apartmanın girişine bıraktığı motosikletinin çalındığını fark etti.

        Kişinin ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde araştırma yaptı.

        Binanın güvenlik kamerasının kaydını inceleyen ekipler, motosikleti çalan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

        Güvenlik kamerası kaydında, zanlının motosikleti iterek götürmesi yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

