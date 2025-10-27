Hatay'da öğrenci servisiyle çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, öğrenci servisiyle çarpışan motosikletteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, öğrenci servisiyle çarpışan motosikletteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Öğrencileri taşıyan M.Ö. (50) idaresindeki 31 S 7262 plakalı minibüs, Numune Evler Mahallesi Koca Yusuf Caddesi'nde Mehmet Akif Çetin'in (16) kullandığı 31 APS 965 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen motosikletteki Çetin ve Ö.R.K. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Çetin, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.