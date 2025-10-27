Habertürk
        Hatay Haberleri

        Atakaş Hatayspor Kulübü Başkanı Ethem Çakır'dan Vali Masatlı'ya ziyaret

        Trendyol 1. Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un kulüp başkanı Ethem Çakır, Hatay Valisi Mustafa Masatlı'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 17:48 Güncelleme: 27.10.2025 - 17:48
        Atakaş Hatayspor Kulübü Başkanı Ethem Çakır'dan Vali Masatlı'ya ziyaret
        Trendyol 1. Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un kulüp başkanı Ethem Çakır, Hatay Valisi Mustafa Masatlı'yı ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre Masatlı, Çakır ve yönetim kurulu üyelerini geçici valilik binasındaki makamında ağırladı.

        Masatlı, kulübe çalışmalarında başarı diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

