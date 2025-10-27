Hatay'da yüksek sesle müzik dinleyen sürücüye 10 bin 260 lira ceza
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yüksek sesle müzik dinleyen sürücüye 10 bin 260 lira ceza kesildi.
Samandağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri denetimleri sırasında M.İ. yönetimindeki 21 AET 539 plakalı otomobili Atatürk Mahallesi'nde durdurdu.
Ekipler, sürücüye "yüksek sesle müzik dinlemek" suçundan 10 bin 260 lira ceza kesti.
Kontrollerde sürücü M.İ'nin ehliyetine alkollü olduğu gerekçesiyle el konuldu.
