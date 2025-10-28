Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 09:58 Güncelleme: 28.10.2025 - 09:58
        E.K'nin (18) kullandığı 31 AYR 984 plakalı motosiklet, Numune Evler Mahallesi'nde Ö.K. (63) idaresindeki 31 AYC 831 plakalı hafif ticari araca çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

