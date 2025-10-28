Hatay'da hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
E.K'nin (18) kullandığı 31 AYR 984 plakalı motosiklet, Numune Evler Mahallesi'nde Ö.K. (63) idaresindeki 31 AYC 831 plakalı hafif ticari araca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
