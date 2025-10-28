Habertürk
        Hatay'da 6 firari hükümlü yakalandı

        Hatay'da 6 firari hükümlü yakalandı

        Hatay'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 6 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 10:49 Güncelleme: 28.10.2025 - 10:49
        Hatay'da 6 firari hükümlü yakalandı
        Hatay'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 6 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Defne, İskenderun ve Erzin ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerde, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.B.N, M.K, A.Y, Y.Ö, A.A. ve F.A. yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

