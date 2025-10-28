Dörtyol'da polisler ilkokul öğrencilerinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekipleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekipleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi.
Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Şehit Ayhan Kıymacı İlkokulu'nu ziyaret etti.
Sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya gelen ekipler, güvenli internet kullanımıyla ilgili bilgilendirmede bulundu.
Ekipler, bilgilendirme sonunda Türk bayrağı hediye ettikleri çocukların bayramını kutladı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.