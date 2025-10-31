Hatay'da Kızılay Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi

Türk Kızılay Hatay Şubesi Başkanı Hüseyin Kimyonoğlu, etkinlikte hem Kızılayın faaliyetlerini anlattıklarını hem de çocukların eğlenceli vakit geçirmesini sağladıklarını kaydetti.

Boyama ve el sanatları çalışmalarının da gerçekleştirildiği etkinlikte çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Türk Kızılay Hatay Şubesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklara ve özel bireylere Kızılayın faaliyetleriyle ilgili bilgi verildi.

Hatay'da Kızılay Haftası dolayısıyla çocuklar ve özel gereksinimli bireylere yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

