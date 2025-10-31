Habertürk
        Hatay Haberleri

        Hatay'da Kızılay Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi

        Hatay'da Kızılay Haftası dolayısıyla çocuklar ve özel gereksinimli bireylere yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 16:11 Güncelleme: 31.10.2025 - 16:11
        Hatay'da Kızılay Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi
        Hatay'da Kızılay Haftası dolayısıyla çocuklar ve özel gereksinimli bireylere yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

        Türk Kızılay Hatay Şubesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklara ve özel bireylere Kızılayın faaliyetleriyle ilgili bilgi verildi.

        Etkinlikte çocuklar palyaçolar eşliğinde de oyunlar oynadı.

        Boyama ve el sanatları çalışmalarının da gerçekleştirildiği etkinlikte çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Türk Kızılay Hatay Şubesi Başkanı Hüseyin Kimyonoğlu, etkinlikte hem Kızılayın faaliyetlerini anlattıklarını hem de çocukların eğlenceli vakit geçirmesini sağladıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

