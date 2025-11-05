Hatay'da evden para ve ziynet eşyası çalan şüpheli tutuklandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde evden para ve ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evden yaklaşık 5 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, hırsızlık şüphelilerinin M.B. ve M.A.C. olduğunu tespit etti.
Operasyonla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evden çaldığı 111 cumhuriyet, 6 yarım, 12 çeyrek altınla 1 çift küpe ve 17 bin 800 lira ise bir ağacın altında bulundu.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.A.C. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
