Hatay'da toprağa gömülü 12 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, bahçesinde toprağa gömülü 12 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çöğürlü Mahallesi'nde, M.D'nin bahçesinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.
Ekipler, yaptığı aramada, bahçede bulunan çadırın zemininde toprağa gömülü kova içerisinde 11 kilo 940 gram kubar esrar ve 310 gram toz esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.D. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
