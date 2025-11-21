Hatay'da hayırseverlerin desteğiyle yeniden yaptırılan cami ibadete açıldı

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve hayırseverler tarafından yeniden inşa ettirilerek ibadete açılan camide cuma namazı kılındı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkıldıktan sonra hayırseverlerin desteğiyle yeniden inşasına başlanan merkez Antakya ilçesi Bozhöyük Mahallesi'ndeki 350 kişi kapasiteli Bozhöyük Mahallesi Camisi'nde çalışmalar tamamlandı.

Düzenlenen açılış töreninde konuşan Vali Mustafa Masatlı, depremin yarattığı tahribata dikkati çekti.

Şehirde bir taraftan konutların, ticarethanelerin ve altyapıların yapıldığını bir taraftan da milletin destekleriyle dini tesislerin yeniden inşa edildiğini belirten Masatlı, " Bunu mutluluk duyarak söylüyorum. Bugün yeniden yaptığımız 108'inci camimizi hizmete alıyoruz. Şu anda 54 camimizin de yeniden inşası devam ediyor. İnşallah onlar da tamamlandığında, ilimizde dini tesis olarak hemen hemen her şeyi yapmış olacağız." diye konuştu.

Masatlı, hep birlikte yeni bir Hatay'ı inşa ettiklerini dile getirerek, emek verenlere teşekkür etti.

Dualarla kesilen açılış kurdelesinin ardından Vali Masatlı ve beraberindekiler, cemaat ile cuma namazını kıldı.