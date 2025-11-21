Hatay'da "Aile Yılında Çocuk Hakları Paneli" düzenlendi

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) ev sahipliğinde, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla "Aile Yılında Çocuk Hakları Paneli" gerçekleştirildi.

Üniversite, Valilik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Eksi 25 Derneği işbirliğinde Ziraat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde konuşan HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, çocukların yararı için kurumların el ele vermesinin insanlık görevi olduğunu, panelin de bu sorumluluk bilinciyle şekillenmiş bir birlikteliğin ürünü olarak ortaya çıktığını söyledi.

Çocukların toplumun geleceğini şekillendiren önemli unsurlar arasında yer aldığını ifade eden Eren, şöyle devam etti:

"Çocukların güvenli, sağlıklı, mutlu ve adil bir ortamda yetişmesi yalnızca ailelerin değil, eğitim kurumlarının, kamusal yapılarının ve tüm toplumun ortak sorumluluğudur. Bu nedenle bugün burada hem akademik bakışı hem de uygulama alanındaki deneyimi bir araya getirerek, çocuk haklarına ilişkin çok boyutlu değerlendirme yapıyor olmanın heyecanı içindeyiz."