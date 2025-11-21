Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Samandağ'da kurulan atölyede kadınlar hem üretiyor hem sosyalleşiyor

        Samandağ Kaymakamlığının destekleriyle hayata geçirilen "El Emeği Göz Nuru Üretici Kadınlar Sanat Atölyesi", ilçedeki kadınlara hem ekonomik kazanç hem de sosyal yaşamda güçlenme imkanı sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 16:53 Güncelleme: 21.11.2025 - 16:58
        Samandağ'da kurulan atölyede kadınlar hem üretiyor hem sosyalleşiyor
        Samandağ Kaymakamlığının destekleriyle hayata geçirilen "El Emeği Göz Nuru Üretici Kadınlar Sanat Atölyesi", ilçedeki kadınlara hem ekonomik kazanç hem de sosyal yaşamda güçlenme imkanı sunuyor.

        Kaymakamlık katkılarıyla kurulan atölyede 12 kadın, ürettiği çanta, eldiven, şapka ve çeşitli aksesuarları satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

        Usta öğretici Ceylan Gümüş, gazetecilere, atölyede kadınların büyük bir özveriyle çalışarak değerli işler ortaya koyduğunu belirtti.

        Projeye destek verenlere teşekkür eden Gümüş, "Kadınlarımızın el emeğiyle ortaya koyduğu ürünler hem ekonomik kazanç sağlıyor hem de onların sosyalleşmesine katkıda bulunuyor." dedi.

