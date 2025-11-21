Samandağ'da kurulan atölyede kadınlar hem üretiyor hem sosyalleşiyor

Samandağ Kaymakamlığının destekleriyle hayata geçirilen "El Emeği Göz Nuru Üretici Kadınlar Sanat Atölyesi", ilçedeki kadınlara hem ekonomik kazanç hem de sosyal yaşamda güçlenme imkanı sunuyor.

Kaymakamlık katkılarıyla kurulan atölyede 12 kadın, ürettiği çanta, eldiven, şapka ve çeşitli aksesuarları satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Usta öğretici Ceylan Gümüş, gazetecilere, atölyede kadınların büyük bir özveriyle çalışarak değerli işler ortaya koyduğunu belirtti.

Projeye destek verenlere teşekkür eden Gümüş, "Kadınlarımızın el emeğiyle ortaya koyduğu ürünler hem ekonomik kazanç sağlıyor hem de onların sosyalleşmesine katkıda bulunuyor." dedi.