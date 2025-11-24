Hatay'da iş yerinde çıkan yangında ölen ikinci kişinin komiser olduğu belirlendi

Belen ilçesindeki iş yerinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sonucu 2 kişi yaşamını yitirmiş, dumandan etkilendikleri için hastanelere kaldırılan 14 kişiden 9'u aynı gün taburcu edilmişti. Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenazelerden birinin Cansever'e ait olduğu tespit edilmişti.

Yangında dumandan etkilendikleri için tedavi gören 9 bina sakininin ardından hastanelerdeki 5 kişi de taburcu edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.