        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da 16 düzensiz göçmen yakalandı

        Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 16 düzensiz göçmen yakalandı, olayla ilgili 2 zanlı tutuklandı.

        Giriş: 24.11.2025 - 21:15 Güncelleme: 24.11.2025 - 21:15
        Hatay'da 16 düzensiz göçmen yakalandı
        Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 16 düzensiz göçmen yakalandı, olayla ilgili 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Antakya-Belen kara yolunda bir tırı durdurdu.

        Tırın dorsesinde bulunan Suriye uyruklu 16 kişinin, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.

        Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle tır sürücüsü ile beraberindeki 1 kişiyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

