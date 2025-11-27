Habertürk
        Hatay Haberleri

        Hatay'da sis nedeniyle görüş mesafesi düştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 09:31 Güncelleme: 27.11.2025 - 09:31
        Hatay'da sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Merkez Antakya, Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinde sabah başlayan sis etkisini artırdı.

        Sis nedeniyle Antakya-Reyhanlı ile Antakya-İskenderun kara yollarında görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.

        Yollarda önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

