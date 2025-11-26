Hatay'da devrilen motosikletteki 2 kişi öldü
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde devrilen motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.
İrfan Konuşkan (16) idaresindeki 31 ACG 534 plakalı motosiklet, Kisecik Mahallesi'nde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Konuşkan ile yolcu konumundaki Ali Bulut'un (15) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
