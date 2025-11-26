Habertürk
        Hatay'da devrilen motosikletteki 2 kişi öldü

        Hatay'da devrilen motosikletteki 2 kişi öldü

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde devrilen motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 23:10 Güncelleme: 26.11.2025 - 23:10
        Hatay'da devrilen motosikletteki 2 kişi öldü
        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde devrilen motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

        İrfan Konuşkan (16) idaresindeki 31 ACG 534 plakalı motosiklet, Kisecik Mahallesi'nde devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Konuşkan ile yolcu konumundaki Ali Bulut'un (15) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

