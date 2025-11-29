Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da depremden etkilenen kadın girişimciler ürünlerini sergiledi

        Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen kadın girişimcilerin ürettiği ürünlerin sergilenip satışa sunulduğu festival düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 15:15 Güncelleme: 29.11.2025 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da depremden etkilenen kadın girişimciler ürünlerini sergiledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen kadın girişimcilerin ürettiği ürünlerin sergilenip satışa sunulduğu festival düzenlendi.

        Akdeniz Mahallesi'ndeki Defne Evi bahçesinde, Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM), Hatay Ticaret ve Sanayi Odası ile Building Markets işbirliğinde, depremlerden etkilenen kadın girişimcilerin ürünlerini pazarlamalarına destek olmak amacıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Bu kapsamda 100 kadın girişimci, el işinden gıdaya kadar ürettikleri ürünleri satma fırsatı buldu.

        Building Markets Program Koordinatörü Sedanur Albaş, etkinlikle depremlerden etkilenen kadın girişimcilerin toparlanmasına ve gelirlerini artırmasına destek olmayı amaçladıklarını söyledi.

        Kadın girişimcilerden Derya Mansuroğlu da festival sayesinde mumlar ve taş tozundan yaptığı ürünleri satışa sunma fırsatı yakaladığını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İkinci trafik polisi de şehit oldu!
        İkinci trafik polisi de şehit oldu!
        Küfürleşme kavgasında kan donduran şiddet! Defalarca yumruklayıp tekmeledi!
        Küfürleşme kavgasında kan donduran şiddet! Defalarca yumruklayıp tekmeledi!
        Ulaştırma Bakanlığı: Karadeniz açıklarındaki bir gemiye saldırı düzenlendi
        Ulaştırma Bakanlığı: Karadeniz açıklarındaki bir gemiye saldırı düzenlendi
        Benfica Başkanı Costa'dan Rafa Silva açıklaması!
        Benfica Başkanı Costa'dan Rafa Silva açıklaması!
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        6 bin uçakta yazılım krizi
        6 bin uçakta yazılım krizi
        Özel: Bu kurultaydan söz veriyorum
        Özel: Bu kurultaydan söz veriyorum
        "LNG altyapısı talebin yarısını karşılayacak seviyede"
        "LNG altyapısı talebin yarısını karşılayacak seviyede"
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        D vitamini eksikliği hücresel yaşlanmayı hızlandırıyor
        D vitamini eksikliği hücresel yaşlanmayı hızlandırıyor
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Bu çağın cesurları
        Bu çağın cesurları
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!

        Benzer Haberler

        Hatay'da 250 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi
        Hatay'da 250 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi
        Kayınvalidesinden yadigar evi müzeye dönüştürdü
        Kayınvalidesinden yadigar evi müzeye dönüştürdü
        Samandağ'da hapis cezası ile aranan şahıs tutuklandı
        Samandağ'da hapis cezası ile aranan şahıs tutuklandı
        Erzin'de bıçaklı kavganın şüphelisi 3 kişi tutuklandı
        Erzin'de bıçaklı kavganın şüphelisi 3 kişi tutuklandı
        Hatay'da futbolcu baba ve oğlu aynı takımda mücadele ediyor
        Hatay'da futbolcu baba ve oğlu aynı takımda mücadele ediyor
        Hayalini gerçekleştiren 42 yaşındaki baba, 16 yaşındaki oğluyla birlikte me...
        Hayalini gerçekleştiren 42 yaşındaki baba, 16 yaşındaki oğluyla birlikte me...