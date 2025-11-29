Samandağ'da çok amaçlı salon açıldı
Samandağ ilçesi Meydan Mahallesi'nde yaptırılan çok amaçlı salon düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, açılışta, mahallelerin sosyal yaşamına katkı sunacak projelere devam edeceklerini söyledi.
Konuşmanın ardından salonun açılış kurdelesi kesildi.
Törende, yerel sanatçılar konser verdi.
