Hatay'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde "göçmen kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Antakya-Reyhanlı kara yolunda hafif ticari araç ve otomobili durdurdu.
Araçlardaki 2 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.
Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 2 araç sürücüsünü gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
