Samandağ'da ehliyetsiz kamyon sürücüsüne para cezası
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sürücü belgesi olmadan kamyon kullanan kişiye 41 bin 866 lira ceza uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde trafik denetimi yaptı.
Ekipler, Ö.K'nin kullandığı 34 HR 5612 plakalı kamyonu durdurdu.
Ehliyetinin ve aracının muayenesinin olmadığı belirlenen sürücüye 41 bin 866 lira ceza kesildi.
