        Hatay Haberleri

        Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 16:19 Güncelleme: 29.11.2025 - 16:19
        Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale ediliyor.

        Çerçikaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yangını kontrol altına almak için karadan müdahalesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

