        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da down sendromlu Ezgi'nin gelinlik giyme hayali gerçek oldu

        Hatay'da gelinlik giyme hayali kuran down sendromlu Ezgi Halman için düğün töreni düzenlendi.

        Giriş: 02.12.2025 - 01:08 Güncelleme: 02.12.2025 - 01:08
        Hatay'da down sendromlu Ezgi'nin gelinlik giyme hayali gerçek oldu
        Hatay'da gelinlik giyme hayali kuran down sendromlu Ezgi Halman için düğün töreni düzenlendi.

        Kırıkhan ilçesinde ailesiyle yaşayan 28 yaşındaki Halman'ın gelinlik giyme ve düğün hayali, Kırıkhan Belediyesince gerçekleştirildi.

        Şehit Gülşah Güler Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen düğünde Halman, beyaz gelinliğiyle pasta keserek davetliler ve yakınlarıyla doyasıya eğlendi.

        Anne Selvinaz Halman, kızının en büyük hayalinin gerçekleştiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

        Kızının gittikleri düğünlerde kendisine gelin olmak istediğini söylediğini belirten anne Halman, "Organizasyonu düzenleyen herkese teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz, kızımızın mutluluğuna şahit olduk, Allah herkesi mutlu etsin." diye konuştu.

        Ezgi'nin bağlı olduğu rehabilitasyon merkezi müdürü Ersen Gök ise ailenin talebi üzerine belediye ile birlikte düğün organizasyonunu düzenlediklerini söyledi.

        Takı töreni de gerçekleştirilen düğünde genç kız, gelin çiçeğini davetlilere atmayı ihmal etmedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

