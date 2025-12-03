Hatay'da otomobile çarpan motosikletteki 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada
Hatay'ın Altınözü ilçesinde otomobile çarpan motosikletteki 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, Atatürk Caddesi'nde sürücüsünün karşı şeride geçmek için manevra yaptığı otomobile çarptı.
Yola savrulan sürücü ve arkasındaki kişi yaralandı, motosiklet de park halindeki hafif ticari araca çarparak durabildi.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Altınözü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
