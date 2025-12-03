Habertürk
        Hatay Haberleri

        Hatay'da otomobile çarpan motosikletteki 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada

        Hatay'ın Altınözü ilçesinde otomobile çarpan motosikletteki 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 11:04 Güncelleme: 03.12.2025 - 11:04
        Hatay'da otomobile çarpan motosikletteki 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada
        Hatay'ın Altınözü ilçesinde otomobile çarpan motosikletteki 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, Atatürk Caddesi'nde sürücüsünün karşı şeride geçmek için manevra yaptığı otomobile çarptı.

        Yola savrulan sürücü ve arkasındaki kişi yaralandı, motosiklet de park halindeki hafif ticari araca çarparak durabildi.

        Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Altınözü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

