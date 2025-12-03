Hatay'da otomobile çarpan motosikletteki 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Yola savrulan sürücü ve arkasındaki kişi yaralandı, motosiklet de park halindeki hafif ticari araca çarparak durabildi.

Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, Atatürk Caddesi'nde sürücüsünün karşı şeride geçmek için manevra yaptığı otomobile çarptı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.