        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        İzmir'de kanser nedeniyle yaşamını yitiren uzman çavuşun cenazesi Hatay'da defnedildi

        İzmir'de kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 30 yaşında hayatını kaybeden uzman çavuş Mehmet Can'ın cenazesi, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 16:32 Güncelleme: 03.12.2025 - 16:36
        İzmir'de kanser nedeniyle yaşamını yitiren uzman çavuşun cenazesi Hatay'da defnedildi
        İzmir'de kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 30 yaşında hayatını kaybeden uzman çavuş Mehmet Can'ın cenazesi, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde toprağa verildi.

        Mardin'ın Savur İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Can, mide kanseri tedavisi gördüğü İzmir'deki hastanede yaşamını yitirdi.

        Evli olan Can'ın naaşı, Dörtyol ilçesinin Karakese Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

        Törene, Can'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Dörtyol Kaymakamı Mehmet Keklik, Belediye Başkanı Bahadır Amaç, Cumhuriyet Başsavcısı Taner Gül, İlçe Emniyet Müdürü Dinçer Dinsever Kalkan, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Yanar ve meslektaşları katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

