Samandağ İlçe Emniyet Müdürü Nacioğlu'ndan engelli bireylere ziyaret
Samandağ İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Nacioğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli bireylerle bir araya geldi.
Nacioğlu ve beraberindeki polis ekipleri, engelli bireyleri evlerinde ziyaret etti.
Engellilerle sohbet eden Nacioğlu, ailelelerin de taleplerini dinledi.
Aileler gerçekleştirilen ziyaretlerden dolayı Nacioğlu'na ve ekibine teşekkür etti.
