        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Samandağ İlçe Emniyet Müdürü Nacioğlu'ndan engelli bireylere ziyaret

        Samandağ İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Nacioğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli bireylerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 19:50 Güncelleme: 03.12.2025 - 19:50
        Samandağ İlçe Emniyet Müdürü Nacioğlu'ndan engelli bireylere ziyaret
        Samandağ İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Nacioğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli bireylerle bir araya geldi.

        Nacioğlu ve beraberindeki polis ekipleri, engelli bireyleri evlerinde ziyaret etti.

        Engellilerle sohbet eden Nacioğlu, ailelelerin de taleplerini dinledi.

        Aileler gerçekleştirilen ziyaretlerden dolayı Nacioğlu'na ve ekibine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

