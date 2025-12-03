Samandağ İlçe Emniyet Müdürü Nacioğlu'ndan engelli bireylere ziyaret

Aileler gerçekleştirilen ziyaretlerden dolayı Nacioğlu'na ve ekibine teşekkür etti.

Engellilerle sohbet eden Nacioğlu, ailelelerin de taleplerini dinledi.

Nacioğlu ve beraberindeki polis ekipleri, engelli bireyleri evlerinde ziyaret etti.

Samandağ İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Nacioğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli bireylerle bir araya geldi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.