Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da konuştu:

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin, "10 Kasım'da başlayan başvurularımızda şu anda 5 milyon 440 bin sayısına ulaştık, ilk kuraları inşallah 29 Aralık'ta çekeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 15:29 Güncelleme: 06.12.2025 - 15:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin, "10 Kasım'da başlayan başvurularımızda şu anda 5 milyon 440 bin sayısına ulaştık, ilk kuraları inşallah 29 Aralık'ta çekeceğiz." dedi.

        Kurum, merkez Antakya ilçesindeki Emek-Aksaray Mahallesi'nde yaptığı basın açıklamasında, bulundukları mahallenin Hataylıların kalbinde çok özel ve ayrı anlamı olduğunu söyledi.

        Emek-Aksaray Mahallesi'nde depremde çok büyük yıkım yaşadığını hatırlatan Kurum, "Öyle ki enkazlar kalktıktan sonra bölgeye gelen vatandaşlarımız eski evlerinin yerlerini bulmakta dahi zorlanıyorlardı. O günleri burada, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla birlikte yaşamış biri olarak, şunu büyük bir gönül huzuruyla ifade etmek isterim ki o hüzünle baktığımız yerleri, şimdi yeşil alanlarıyla, park ve bahçeleriyle düzenlenmiş huzurlu ve güvenli yuvalarla doldurduk." diye konuştu.

        Kurum, bulundukları mahallenin eski ve yeni fotoğraflarını göstererek, geldiği noktayı anlattı.

        6 bin konut ve 655 iş yeri inşa ettikleri Emek-Aksaray Mahallesi'nin bu haliyle modern, sağlıklı ve güvenli bir mahalleye dönüştüğünü vurgulayan Kurum, şunları kaydetti.

        "Bu emeğimizin, alın terinin buradaki çalışmanın, gayretin ürünü, işte bu depremzede kardeşlerimizin, buradaki bütün ekibimizin emeği. Hamdolsun burada milletimiz huzur, güven içerisinde oturmaya başlayacak. Bugün Hatay'ın hangi mahallesine, sokağına gitseniz bu manzarayla hamdolsun artık karşılayabiliyorsunuz. O gün enkazların arasından çıkan umut, bugün yeşerdi, filizlendi, büyük bir çınara dönüştü ve hamdolsun burada konutlarımız, binalarımız yükseldi. Büyük bir mutlulukla söylüyorum ki bu mahalle artık buradan Cumhuriyet Caddesi'ne, 75. Yıl Bulvarı'na, oradan Atatürk Caddesi'ne bağlanan ve kaldırımında huzurla, güvenle yürüneceği, burada milletimizin aileleriyle hoş vakit geçireceği bir mekan olarak milletimizin hizmetine sunuldu."

        Bakan Kurum, Hatay'da 6 Şubat'taki depremlerden sonra devlet-millet el ele vererek yürüttükleri yoğun çalışmalar sonucunda kentin asrın inşasının adeta kalbi olduğunu ifade etti.

        - Saatte 23, günde 550 konut

        Depremin ilk anından itibaren şehrin yaralarını sarmak için gece gündüz demeden çalıştıklarının altını çizen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Saatte 23, günde 550 konut üreterek, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir inşa seferberliğini yürütüyoruz. Hamdolsun, ortaya koyduğumuz kararlılık sayesinde, bugün 11 ilimizin tamamında artık neredeyse tüm evlerimizin ışıkları yanmaya başladı. Son anahtarları burada kardeşlerimize teslim ediyor, kalan son ailelerimizi de yeni yuvalarıyla, mutlu, huzurlu, güvenli gelecekleriyle buluşturuyoruz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz ay Adıyaman'da, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle 6 Şubat'ta, o hüzünlü günden artık evlerini aldığı, vatandaşlarımızın büyük bir mutlulukla, heyecanla yuvalarına kavuştuğu bir günü hep birlikte yaşadık ve 350 bininci konutumuzun anahtarlarını hak sahipleriyle buluşturduk."

        Bakan Kurum, Hatay'da da bugüne kadar 98 bin konut ve iş yerini teslim ettikleri bilgisini verdi.

        Hatay Kumlu'da, Türkiye'nin ilk kırsal uydu kentini kurduklarını hatırlatan Bakan Kurum, "Bu da çok önemli, hem kırsal kalkınmayı sağlamak hem istihdamı, üretimi, yerelde de Hataylıların huzurla, mutlulukla yaşayacakları yeni bir uydu kenti Hatay'ımıza armağan ettik. Kumlu, Reyhanlı ve Antakya'daki 21 mahallede yaşayan vatandaşlarımız için Cumhuriyet Mahallesi'nde 777 köy evini inşa ettik. Bununla beraber Antakya Dikmece'de 5 milyon metrekarelik alanda deprem bölgesinin en büyük 3'üncü şantiyesinde 14 bin 500 konutumuzda artık sona geldik." ifadelerini kullandı.

        Kurum, bu ay sonunda da Hatay'da 153 bin konutun tamamını afetzedelere teslim edeceklerini, buradaki sözlerini de tamamen yerine getirmiş olacaklarını dile getirdi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 27 Aralık'ta son anahtar teslim törenini büyük bir gurur ve huzurla yapacaklarının müjdesini veren Kurum, "Deprem bölgesindeki 11 ilimizde yıl sonu hedefimiz olan 453 bin konutumuzdan daha da fazlasını burada hak sahiplerine teslim ediyor olacağız." dedi.

        - "Habib-i Neccar Camisi'ndeki restorasyon çalışmalarında son aşamaya geldik"

        Kurum, bu rakamların, mimarından mühendisine, işçisinden emekçisine kadar uzanan insanüstü bir gayretin sonucu olduğunun altını çizdi.

        Bu başarıyı sadece konutlarla sınırlı tutmadıklarını aynı zamanda sosyal, kültürel ve tarihi alanlarda da aynı hızla ilerlemeye gayret gösterdiklerine dikkati çeken Kurum, şöyle konuştu:

        "11 ilimizi meydanlarıyla, camileriyle, okullarıyla, parklarıyla burada bütüncül, stratejik ve tarihe vefalı bir şehircilik vizyonuyla ayağa kaldırıyoruz. Biliyorsunuz, İskenderun'da çok örnek bir çevre düzenleme projesini hayata geçirdik ve İskenderun Sahil Yolu Projemizi ve çevresini yenileyerek Hataylı hemşerilerimize armağan ettik. Hatay'ın simgesi olan tarihi Uzun Çarşı'yı, Atatürk Caddesi'ni, Kemalpaşa Caddesi'ni ve burada dünyanın ışıklandırılan ilk caddesi olarak bilinen Kurtuluş Caddesi'ni de yeniden o eski, ihtişamlı günlerine kavuşturuyoruz. Yine tarihi Meclis Binası ve Asi Nehri'nin iki yakasında yapılan yapıları da ihya çalışmalarımıza devam ediyoruz. Anadolu'nun ilk camisi olan Habib-i Neccar Camisi'ndeki restorasyon çalışmalarında son aşamaya geldik ve inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle, Konya Büyükşehir Belediye'miz tarafından yapılan yine etrafıyla, oradaki tarihi mekanlarıyla burada ezan seslerini yeniden duyacağımız camimizi ibadete açmış olacağız."

        - Sosyal Konut Projesi'nde 5 milyon 440 bin sayısına ulaşıldı

        Bakan Kurum, deprem bölgesindeki hedeflerini gerçekleştirmekle yetinmediklerinin vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "Bizim milletimize olan sevdamız da bu sevdanın gereği olan hizmetlerimiz de asla ve asla bitmez. Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde başlattığımız yüzyılın en büyük sosyal konut projesi kapsamında 500 bin sosyal konut projesini hayata geçirdik. Milletimiz de projemize inandı, güvendi, hükümetine ve liderine sonsuz destek verdi. 10 Kasım'da başlayan başvurularımızda şu anda 5 milyon 440 bin sayısına ulaştık, ilk kuraları inşallah 29 Aralık'ta çekeceğiz. Evlerimizin yapımına hızlı bir şekilde deprem bölgesinde, burada, 11 ilde, ilçelerimizde, beldelerimizde, köylerimizde 600 bin konutun nasıl inşasını başlattıysak, 500 bin sosyal konut projemizi de aynı anlayışla, kararlıkla yürüteceğiz."

        Proje kapsamında deprem bölgesindeki illeri ayrıcalıklı tutarak, bu illere daha fazla kontenjan ayırdıklarını belirten Kurum, Hatay merkez Antakya ve Defne'de 6 bin 800, Hassa'da 1500, İskenderun'da 1354, Reyhanlı'da 750, Kırıkhan'da 600 olmak üzere 15 ilçede 13 bin 289 sosyal konut inşa edileceğini dile getirdi.

        Kurum, evi olmayan, dar gelirli vatandaşların aidatın bile altında taksitlerle ev sahibi olacağını ifade etti.

        - "Sayılı günler sonra çalışmalarımızı tamamlayacağız"

        Bakan Kurum, büyük ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti'nin, tarih boyunca görmediği bir felaketin yaralarını en kısa süre içerisinde sardığını, bunu da milletiyle el ele vererek başardığını belirtti.

        Artık tüm dünyanın, "Deprem bölgesinde, dünyanın en hızlı ve en büyük konut seferberliği tamamlanmıştır. Türkiye, deprem bölgesinde tek kelimeyle destan yazmıştır, bunu da güçlü bir liderlik, stratejik bir vizyon ve yüksek bir gayret sayesinde başarmıştır." gerçeğini gördüğünü ve kabul ettiğini vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

        "Ben, kalbi deprem bölgesiyle atan herkesin, bu millete karşı sorumluluk hissi taşıyan tüm kalplerin, bu gurur ve mutluluğa ortak olmasını rica ediyorum. İnşallah sayılı günler sonra çalışmalarımızı tamamlayacağız ve 11 ilimiz, Türkiye Yüzyılı'nın şehircilik vizyonunu en güzel şekilde temsil eden, iklim dostu ve dirençli şehirler olarak, geleceğe, çocuklarımıza, gençlerimize çok daha emin adımlarla yürüyecek."

        Açıklamalarının ardından Bakan Kurum, vatandaşlarla sohbet etti, mahalleyi gezdi.

        Bakan Kurum'a programında, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, AK Parti Hatay Milletvekilleri Abdulkadir Özel, Kemal Karahan ve Adem Yeşildal ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        "Ahlak krizi değil midir?"
        "Ahlak krizi değil midir?"
        CHP MYK belli oldu
        CHP MYK belli oldu
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        Elleri koli bandıyla bağlanmış! İple asılı bulundu! Bir aileye en büyük şok!
        Elleri koli bandıyla bağlanmış! İple asılı bulundu! Bir aileye en büyük şok!
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Karı koca tartıştılar... Dünya başına yıkıldı!
        Karı koca tartıştılar... Dünya başına yıkıldı!
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        En az yüzde 76 zamlanacak
        En az yüzde 76 zamlanacak
        Yürümeye başladı
        Yürümeye başladı
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Numerolojiye göre 2026 ne anlama geliyor?
        Numerolojiye göre 2026 ne anlama geliyor?
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        500 bin sosyal konut projesine 5 milyon 440 bin başvuru yapıldı
        500 bin sosyal konut projesine 5 milyon 440 bin başvuru yapıldı
        Bakan Kurum: 'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru sayısı 5 milyon 440 bine ul...
        Bakan Kurum: 'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru sayısı 5 milyon 440 bine ul...
        Defne'de samanlık yangını
        Defne'de samanlık yangını
        Minibüsle çarpışarak hurdaya dönen TOFAŞ'taki 2 kişi yaralandı
        Minibüsle çarpışarak hurdaya dönen TOFAŞ'taki 2 kişi yaralandı
        Hatay'da kuvvetli fırtına etkisini hissettirdi
        Hatay'da kuvvetli fırtına etkisini hissettirdi
        Eşi banyoya mezar kazıp gömmüştü, çocuklarının haber alamaması üzerine kadı...
        Eşi banyoya mezar kazıp gömmüştü, çocuklarının haber alamaması üzerine kadı...