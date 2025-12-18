Habertürk
        Hatay Haberleri

        Hatay'da devrilen tırda çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde refüje çarparak devrilen tırda çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 09:32 Güncelleme: 18.12.2025 - 09:32
        Hatay'da devrilen tırda çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti
        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde refüje çarparak devrilen tırda çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Mehmet Handaş idaresindeki plakası öğrenilemeyen büyükbaş hayvan yüklü tır, Adana-İskenderun Otoyolu'nun Yeşil Mahallesi mevkisinde refüje çarparak devrildi.

        Devrilmesinin ardından yangın çıkan tırda bulunan büyükbaş hayvanlar yola savruldu.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, tır sürücüsü Mehmet Handaş ile araçtaki Ahmet Handaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenazeler, Dörtyol Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Kaza nedeniyle otoyolun Payas-Dörtyol şeridi geçici olarak trafiğe kapatıldı.

        Öte yandan, yola savrulan büyükbaş hayvanların yakalanması için ekipler çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

