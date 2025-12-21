Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da "İskenderun Gastronomi ve Yeni Yıl Şenliği" sürüyor

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde "İskenderun Gastronomi ve Yeni Yıl Şenliği" sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 00:20 Güncelleme: 21.12.2025 - 00:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da "İskenderun Gastronomi ve Yeni Yıl Şenliği" sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde "İskenderun Gastronomi ve Yeni Yıl Şenliği" sürüyor.

        İskenderun Belediyesince Atatürk Anıt Alanı’nda düzenlenen şenlikte, Onay Şahin konser verdi.

        Konsere gelen vatandaşlar şarkıcıya alkışlarla eşlik etti, bazı şarkılarda ise horon tepti.

        Sanatçı Şahin hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Şenlik, çeşitli etkinliklerle yılbaşına kadar sürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Icardi tarihe geçti: Hagi'yi geride bıraktı!
        Icardi tarihe geçti: Hagi'yi geride bıraktı!
        Yat karayolunu kapattı. Sürücüler şaşkına döndü
        Yat karayolunu kapattı. Sürücüler şaşkına döndü
        Galatasaray üç puanı üç golle aldı!
        Galatasaray üç puanı üç golle aldı!
        Polisten kaçtı, kaza yaptı, 5 kişi öldü! Çok acı Neslihan öğretmen detayı!
        Polisten kaçtı, kaza yaptı, 5 kişi öldü! Çok acı Neslihan öğretmen detayı!
        Denizli ve Çetin'den G.Saray maçı için flaş yorum!
        Denizli ve Çetin'den G.Saray maçı için flaş yorum!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Buruk'tan transfer sözleri: Bölge bölge açıkladı!
        Buruk'tan transfer sözleri: Bölge bölge açıkladı!
        Avrupa'da Napolyon avı
        Avrupa'da Napolyon avı
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Musk'ın serveti 700 milyar doları aştı
        Musk'ın serveti 700 milyar doları aştı
        Aşkı yalanlamadılar
        Aşkı yalanlamadılar
        Veerman'ın F.Bahçe'ye transferi gerçekleşti mi?
        Veerman'ın F.Bahçe'ye transferi gerçekleşti mi?
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Robot suç dalgaları kapıda
        Robot suç dalgaları kapıda
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!

        Benzer Haberler

        Hatay'da yaylada heyelan
        Hatay'da yaylada heyelan
        Hatay'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da takla atan otomobil yan yattı: 5 yaralı
        Hatay'da takla atan otomobil yan yattı: 5 yaralı
        Hatay'da Ortodoks Kilisesi'nde geleneksel Noel hediyeleri dağıtıldı
        Hatay'da Ortodoks Kilisesi'nde geleneksel Noel hediyeleri dağıtıldı
        Polis, yaralı köpeğin üstünü kendi montuyla örttü
        Polis, yaralı köpeğin üstünü kendi montuyla örttü
        İskenderun'da Noel kutlaması
        İskenderun'da Noel kutlaması