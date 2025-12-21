Hatay'da "İskenderun Gastronomi ve Yeni Yıl Şenliği" sürüyor
Hatay'ın İskenderun ilçesinde "İskenderun Gastronomi ve Yeni Yıl Şenliği" sürüyor.
İskenderun Belediyesince Atatürk Anıt Alanı’nda düzenlenen şenlikte, Onay Şahin konser verdi.
Konsere gelen vatandaşlar şarkıcıya alkışlarla eşlik etti, bazı şarkılarda ise horon tepti.
Sanatçı Şahin hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Şenlik, çeşitli etkinliklerle yılbaşına kadar sürecek.
