Hatay'da otomobilin LPG tankı ve tavan döşemesinde kaçak ürünler bulundu

Araçta yapılan incelemede bagajdaki LPG tankı ve tavan döşemesine gizlenmiş kaçak 73 cep telefonu, 400 elektronik sigara ve 7 kişisel bakım cihazı bulundu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir otomobilin LPG tankı ve tavan döşemesinde kaçak ürünler ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

