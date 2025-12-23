Hatay'da otomobilin LPG tankı ve tavan döşemesinde kaçak ürünler bulundu
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir otomobilin LPG tankı ve tavan döşemesinde kaçak ürünler ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte, kaçak ürün taşıdığı değerlendirilen otomobili durdurdu.
Araçta yapılan incelemede bagajdaki LPG tankı ve tavan döşemesine gizlenmiş kaçak 73 cep telefonu, 400 elektronik sigara ve 7 kişisel bakım cihazı bulundu.
Gözaltına alınan sürücü H.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
