Samandağ'da 20 kök kenevir ele geçirildi
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 20 kök kenevir, 515 gram esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koyunoğlu Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste 20 kök kenevir, 515 gram esrar ve ruhsatsız av tüfeği bulan ekipler, şüpheli G.Ç'yi gözaltına aldı.
Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
