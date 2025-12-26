Bakan Kurum, Hatay'daki "Medya Buluşması"nda deprem bölgesindeki çalışmaları anlattı: (1)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Her seferinde ısrarla vurguladığımız, 'Yıl sonuna kadar tüm evleri bitireceğiz' sözümüzü tuttuğumuz bu güne geldik. Afetzede kardeşlerimizle inşallah yarın kucaklaşmak için artık saatler sayıyoruz. İnşallah yarın Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle 455 bininci konutumuzun anahtarlarını hak sahibi vatandaşlarımıza vereceğiz." dedi.

Kurum, Antakya ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Medya Buluşması" programında, deprem bölgesindeki çalışmalarını anlattı.

Depremlerde çok imtihandan geçtiklerini dile getiren Kurum, bu süreçte kalemi her zaman doğruyu yazan tüm basın emekçilerine teşekkür etti.

Bakan Kurum, 6 Şubat'ta büyük bir felaketin milletin dirayetini, devletin de kurumsal kapasitesini sınadığını anlatarak, "108 bin kilometrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Gerçekten devasa bir alan ve burada yaşayan 14 milyon kardeşimizin hayatı da o gece maalesef değişti. Bu alan 100'den fazla ülkenin yüz ölçümünden daha büyük. Bu büyüklükte yaşadığımız depremde maalesef 53 bin 537 canımızı toprağa verdik. Milyonlarca insanımız, kardeşimiz evini, iş yerini, hatıralarını kaybetti. Bu büyük felakette yitirdiğimiz her bir can hepimizin yüreklerini dağladı." diye konuştu.

Afetin neden olduğu yıkımın ekonomide de çok derin yaralar açtığına dikkati çeken Kurum, dolaylı olarak 150 milyar doları bulan bir hasarın ortaya çıktığını ifade etti. Depremlerde, enerji hatlarından havalimanlarına, yollardan köprülere, su kanalizasyon altyapısına kadar çok sayıda tesisin ağır hasar aldığını anlatan Bakan Kurum, 11 ilde evleri hasar gören 2,5 milyon vatandaşın farklı şehirlere göç etmek zorunda kaldığını dile getirdi. Bakan Kurum, deprem bölgesinin ayağa kalkmasını Türkiye'nin istikbali gözüyle baktıklarını ve asrın inşasındaki faaliyetlerini bu anlayışla yaptıklarını bildirdi. - Deprem bölgesine şu ana kadar 75 milyar doları aşkın yatırım yapıldı Depremden sonra bir seferberlik anlayışıyla çalışmaya başladıklarını vurgulayan Kurum, şöyle konuştu: "Sadece afet sonrası değil, aslında afet esnasında da doğru yönetimin en güzel örneğini burada vermeye çalıştık. Çok önemli bir planlamayla bu çalışmayı başlattık. Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir hızla konutlarımızın ilk temellerini 15'inci günde attık. 45'inci günde ilk köy konutlarımızın teslimini yaptık. Bugüne kadar da devletimiz, deprem bölgesine 75 milyar doları aşan bir yatırım gerçekleştirdi. Hala bu yatırım 11 ilimizde altyapıda, sosyal donatılarda devam ediyor."

Asrın inşasındaki çalışmaların perde arkasında büyük bir ekibin emeğinin olduğunun altını çizen Kurum, 174 ayrı alanda, 3 bin 481 şantiyede mesai yapan personelin bölgeyi yeniden Anadolu'nun cazibe merkezi yapabilmek için gece gündüz çalıştığını ifade etti. - "Yıl sonuna kadar tüm evleri bitireceğiz sözümüzü tuttuğumuz bu güne geldik" Depremzedelerin evini, iş yerini, okulunu, parkını bir an önce verebilmek için mücadele ettiklerini anlatan Kurum, şöyle devam etti: "Saatte 23, günde 550 konut üreten bir hıza ulaştık. Bu konutlara sadece tekil yapı sayısı olarak bakmayın. Bu konutları sosyal donatılarıyla, parklarıyla, kültürel alanlarıyla birlikte tasarladık. Her şehrimizde meydanlarını inşa ettik. Nihayetinde ilk defa yine Hatay'da verdiğimiz ve her seferinde ısrarla vurguladığımız, 'Yıl sonuna kadar tüm evleri bitireceğiz' sözümüzü tuttuğumuz bu güne geldik. Afetzede kardeşlerimizle inşallah yarın kucaklaşmak için artık saatler sayıyoruz. İnşallah yarın Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle 455 bininci konutumuzun anahtarlarını hak sahibi vatandaşlarımıza vereceğiz. Sayın Doktor Devlet Bahçeli Bey kendileri teşrif edecek. Meclis Başkanı'mız, yine Cumhur İttifakı'mızın genel başkanları burada olacak."

- "Hep birlikte yarın 'asrın inşası, Türkiye'nin başarısı' diyeceğiz" Bakan Kurum, 6 Şubat sabahı Hatay için elini taşın altına koyan herkesin burada olacağını dile getirdi. Büyük bir coşkuyla, huzurla, mutlulukla söz verdikleri 455 bin konutun anahtarlarını afetzedelere teslim edeceklerini bildiren Kurum, "Böylece nüfus bakımından Litvanya, yüz ölçümü bakımından Bulgaristan, İzlanda kadar alanın inşasını da bitirmiş olacağız. Tabii hep şunu söyledik, son hak sahibi vatandaşımızın da anahtarını teslim ederek, annelerimizin sevinciyle, çocuklarımızın neşesiyle, büyüklerimizin duasıyla hep birlikte yarın 'asrın inşası, Türkiye'nin başarısı' diyeceğiz." ifadelerini kullandı. Bakan Kurum, deprem bölgesinde çok önemli anıların olduğunu belirterek, bunlardan bazılarını basın mensuplarıyla paylaştı. Hemen her hafta deprem bölgesinde olduklarını vurgulayan Kurum, "Her şeyden önce şunu ifade etmek isterim, inanın deprem bölgesine gelmek bizim evimize gelmek gibi. Hemen hemen her hafta deprem bölgesindeyiz ve afetzede annelerimizin, yavrularımızın gözlerine baktığımda da biz kendi ailemizi görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kurum, yine Hatay'da yeni yuvasına kavuşan Hatice Kübra isimli afetzedenin "İnsan sevinçten ağlar mıymış? Ben yaşadım, Cumhurbaşkanı'mız, dünya durdukça dursun" demesinin, hiç unutamayacakları anılardan biri olduğunu aktardı. Deprem zamanı yaşadıkları ayrı, yapılan çalışmalar sonrasında önlerine çıkan hikayelerin ayrı olduğunu dile getiren Kurum, bunlardan birinin de geçen gün medyaya yansıyan "deprem bebek" olduğunu kaydetti. Kurum, "Bir kızımız 3 aylıkken deprem oluyor Kahramanmaraş'ta, annesi yavrumuzu koruyor ve kızını kurtarıyor. Tabii deprem sonrasında annesi, babası maalesef hayatını kaybediyor. Bu devlet, o yetim kızımızın hakkına sahip çıktı. Kurasını çektik, evini verdik. Şimdi anneannesiyle orada huzurla oturuyor ve 18 yaşına gelince de evin resmi sahibi olacak, hak sahibi olacak." diye konuştu. Bakan Kurum, deprem zamanı birlikte ağladıkları, konteynerlerinde ziyaret ettikleri ailelerle şimdi yeni evlerinde oturduklarını söyledi. Çok üzüldüklerini ve acılar yaşadıklarının altını çizen Kurum, ancak hep birlikte, devletçe, milletçe bu büyük felaketin üstesinden geldiklerini vurguladı.