Hataylı para tekvandocu Hasan, milli takıma girmeyi hedefliyor

ALİ KÜÇÜK - Hatay'da doğuştan bedensel engelli 14 yaşındaki para tekvandocu Hasan Ördek, milli forma giyerek başarılarına yenilerini eklemeyi hedefliyor.

Hasan Ördek, hem fiziksel olarak güçlenmek hem de sosyalleşmek için geçen yıl spora başlamaya karar verdi.

Tekvando İl Temsilcisi Hasan Erişik ile Hatay Sakatlar ve Gönüllüler Derneği Başkanı Sabit Köse'nin yönlendirmesiyle Hasan, milli takım antrenörü Abdullatif Kıcım ile antrenmanlara başladı.

Düzenli antrenmanlarla her geçen gün kondisyonunu arttıran Hasan, Ankara'da düzenlenen Türkiye Para Tekvando ve Para Poomsae Şampiyonası'na P52 büyük erkekler kategorisinde birincilik elde etti.

Milli takıma girme hedefiyle antrenmanlarını aralıksız sürdüren Hasan Ördek, başarılarına ay-yıldızlı formayla yenilerini eklemek istiyor.

- ""Milli formayı giymek istiyorum"

Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1. sınıf öğrencisi Hasan Ördek, AA muhabirine, tekvandoya başladığında biraz zorlandığını söyledi.

Engeline rağmen vazgeçmediğini ve antrenmanlarını düzenli sürdürdüğünü anlatan Hasan, her geçen gün bu sporda kendini geliştirdiğini ifade etti.

Milli formayı giymeyi çok istediğini aktaran Hasan Ördek, "Milli formayı giymek istiyorum, bunun için de gece gündüz demeden çalışıyorum." dedi.

Hasan, engelli bireylere de kendilerine olan güvenlerinin artması için spor yapmaları ve pes etmeden mücadele etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Antrenör Abdullatif Kıcım ise Hasan'ın çok istekli ve azimli olduğunu belirtti.

Engelinden dolayı Hasan ile hem evinde hem de spor salonunda çalışmalar yaptıklarını anlatan Kıcım, genç sporcunun ulusal ve uluslararası alanda başarılarına yenilerini ekleyebilmesi için antrenmanları yoğun bir şekilde sürdürdüklerini kaydetti.